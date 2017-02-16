Трамп намерен добиться "великого мира" на Ближнем Востоке

Трамп намерен добиться "великого мира" на Ближнем Востоке Президент США Дональд Трамп отказался от многолетней американской позиции по палестино-израильскому конфликту, предусматривавшей создание "двух государств для двух народов".

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал, что добьется заключения "великого" мирного договора, но подчеркнул, что для этого обе стороны конфликта должны пойти на компромисс, сообщает ВВС.

Мирный процесс между Израилем и Палестинской автономией фактически застопорился в 2014 году.

Трамп также попросил Нетаньяху "немного притормозить" со строительством новых поселений.

После инаугурации Трампа в Израиле было одобрено строительство нескольких тысяч единиц жилья на Западном берегу. Наблюдатели связывали это с тем, что после восьми лет трений с администрацией Обамы власти Израиля ожидают от нового хозяина Белого дома более мягкой политики.

Два государства для двух народов" - это задекларированная цель лидеров Израиля и Палестинской автономии и международного сообщества.

Суть это подхода заключается в том, что давний конфликт между израильтянами и палестинцами должен завершиться созданием независимого палестинского государства в границах линии прекращения огня 1967 года на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Это государство должно по замыслу мирно сосуществовать с Израилем.

ООН, Лига арабских государств, Евросоюз, Россия и, до недавнего времени, США неизменно подтверждали приверженность этому плану.