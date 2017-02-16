В США обнаружили эссе Уинстона Черчилля об инопланетянах

Национальный музей Уинстона Черчилля в США обнаружил в своих запасниках 11-страничный черновик статьи покойного британского премьера, в которой тот допускал возможность существования жизни на других планетах.

В 1939 году, перед началом Второй мировая войны, Черчилль набросал эссе под заголовком "Одни ли мы во Вселенной?", затем отложил его до 1950-х, когда он внес в это эссе изменения, но оно так и не было опубликовано, сообщает ВВС.

Работники музея в американском Фултоне - городе, где Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь, в которой впервые употребил словосочетание "железный занавес" - были немало удивлены этим документом.

Недавно назначенный директор музея Тимоти Райли передал копию заметки израильскому астрофизику Марио Ливио, который описал ее в статье.

"Было бы прекрасно опубликовать это эссе, однако существуют проблемы с авторскими правами. Впрочем, я думаю, учитывая огромную историческую важность документа, он может в скором времени стать достоянием общественности", - сказал Ливио.

В бытность главой правительства Черчилль проявлял живой интерес к исследовательским разработкам: он стал первым премьер-министром Британии, у которого появился советник по вопросам науки, и встречался с видными астрономами.

Кроме того, он одобрял бюджетные вложения в разработку новых технологий и строительство лабораторий, что после войны дало работавшим в Британии ученым совершить открытия в самых разных областях - от кристаллографии до молекулярной генетики.