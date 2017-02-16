Правительство предоставит докторантам специальные стипендии на 2017 год

Правительство предоставит 20 специальных и семь персональных стипендий докторантам на 2017 г. Соответствующее решение принято в среду на заседании правительства.

Получатели стипендий были определены по результатам открытого конкурса, который провела Академия наук Молдову (АНМ), сообщает ИНФОТАГ.

Специальная стипендия составляет 2,5 тыс. леев, а персональная – 2 тыс. леев, при этом обычная стипендия чуть превышает тысячу леев.

Докторанты с более высоким балом по экзаменам, с публикациями в журналах или собственными изобретениями были в приоритете при отборе.

Целью конкурса является мотивация участников для исследовательской деятельности, а также публикации в СМИ.

Для участия в конкурсе было подано 46 заявлений, среди них представители АНМ, Молдавского государственного университета, Государственной академии экономических наук, Технического университета и Государственного университета в Тирасполе.