Новые правила выдачи медицинских справок по беременности

Женщины, которые рожают преждевременно, получат 14 дней дополнительного отпуска по беременности и родам.

Женщины, ожидающие рождения тройни или четырех малышей, будут выходить в отпуск по беременности и родам в сроке беременности 24 недели, и отпуск будет длиться 182 календарных дня.



Новые правила были утверждены на вчерашнем заседании правительства.



Кроме того, родители, ухаживающие за детьми с особыми потребностями или онкологическими заболеваниями, смогут брать больничные до достижения детьми 18-летнего возраста.

До сих пор бюллетени выдавались до достижения детьми 16-летнего возраста.