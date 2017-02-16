В Краснодаре задержан вероятный виновник пожара в многоэтажке

Правоохранители задержали вероятного виновника пожара в многоэтажке в Краснодаре, ведутся следственные действия.

"Был задержан мужчина, предполагается, что при его участии произошел пожар", - сказал источник.

Официальных комментариев от следственных органов пока получить не удалось, сообщает ТАСС.



В среду вечером пожар начался в шестиэтажном доме с мансардой на улице Прокофьева. На мансардном этаже расположено 20 квартир, с первого по пятый этажи - 130 квартир, площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

При пожаре погиб один человек. Пожар удалось полностью ликвидировать в четверг после полуночи.



По данным администрации города, в огне полностью выгорели 25 квартир, еще 24 сильно повреждены огнем, причем часть из них расположена на четвертом и даже третьем этажах дома.