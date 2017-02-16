Персонаж детектива Шерлока Холмса, воплощенный британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в сериале "Шерлок", стал самым популярным героем всех времен среди зрителей Би-би-си, потеснив с телевизионного Олимпа культовую комик-группу "Монти Пайтон" (Monty Python).
Это показал опрос, проведенный мировой службой телерадиовещательной корпорации среди семи тысяч человек. Его результаты были опубликованы на ВВС.
Первое место детективу, появлявшемуся в 13-ти сериях и четырех сезонах сериала, отдали 30% участников исследования, охватившего семь стран, в том числе Австралию, Индию, США, Францию и Японию.
Шерлок в исполнении Камбербэтча сумел опередить Доктора Кто (17,6%). На третьем месте оказался старший инспектор Джон Лютер из детективного сериала "Лютер" (Luther, 2010-2015) в исполнении Идриса Эльбы (12,4%).
Четвертую строчку занял персонаж Бэзила Фолти из комедийного сериала "Башни Фолти", в исполнении актера Джона Клиза, а пятую - "Стиг", пилот-испытатель из популярной во всем мире передачи про автомобили "Топ Гир".
Камбербэтч заметил, что польщен своим достижением, хотя и высказал определенное удивление.
"Для меня честь узнать, что воплощенный мной Шерлок получил международное признание как любимый телеперсонаж зрителей ВВС", - сказал он.
"Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может оказаться столь популярным среди людей во всем мире", - добавил актер.
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