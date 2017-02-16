Тайна раскрыта: кто носит ядерный чемоданчик Трампа

Информационный портал TMZ опубликовал фотографию помощника президента США Дональда Трампа, который носит ядерный чемоданчик — устройство для приведения в действие ядерного арсенала страны.

По данным издания, это бывший выпускник военной академии West Point Рикардо Тернер, который является военным помощником в администрации президента.

Его вместе с предполагаемым ядерным чемоданчиком удалось сфотографировать в составе команды Трампа в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщают РИА Новости.

Фотографию и имя назвал один из гостей, отмечает издание. Примечательно, что американцы называют чемодан с ядерными кодами главы государства "nuclear football". "Это Рик, он носит "футбол", — написал один из гостей Мар-а-Ларго, опубликовавший свою фотографию с улыбающимся Рикардо Тернером.

По данным TMZ, недавно Трамп повысил в должности майора Рикардо Тернера до подполковника.

Военные помощники президента обеспечивают прямую помощь Трампу и служат офицерами при чрезвычайной ситуации, однако не всем им дозволено носить ядерный чемоданчик, отмечает издание.