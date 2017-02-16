В Екатеринбурге школьник упал на рельсы в метро

В Екатеринбургском метрополитене второклассник упал на рельсы, его удалось достать благодаря помощи других пассажиров и наряда полиции, сообщает в четверг отделение по связям со СМИ городского УМВД.

По данным полиции, инцидент случился около 12.00 по местному времени. Ученик второго класса увлекся разговором по мобильному телефону, не заметил, как подошел к краю платформы, и оступился, сообщают РИА Новости.

"На станции метро "Геологическая" несовершеннолетний мальчик упал на рельсы. Бдительные граждане сразу же забили тревогу, на место прибыл наряд полиции. Совместными усилиями пострадавшего школьника удалось достать", — сообщили в УМВД.