В Приморье бывший заключенный обманул пенсионерку на 110 тысяч рублей

Суд вынес приговор мужчине, который освободившись условно-досрочно, представился юристом и обманул пенсионерку на 110 тысяч рублей в Приморье, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Под предлогом оказания юридической помощи он заключил с потерпевшей пенсионного возраста договор об оказании услуг, в соответствии с которым обещал оказывать ей требуемую юридическую помощь в судах и представлять ее интересы в правоохранительных органах, сообщают РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба, фигурант, освободившись условно-досрочно от отбывания наказания по приговору Находкинского городского суда, решил обманным путем улучшить свое материальное положение.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное (с учетом непогашенной судимости за ранее совершенные корыстные преступления) к 4 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденным в апелляционном порядке.