Московский бизнесмен спонсировал террористическую организацию "Исламское государство"

Басманный суд Москвы санкционировал арест бизнесмена Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

"Суд в конце января рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Нурмагомедова меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 27 марта", — сказала пресс-секретарь, сллющают РИА Новости.

По ее словам, Мосгорсуд уже признал это решение законным.