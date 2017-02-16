В Омске школьниц склоняли к самоубийствам в соцсетях

Следователи в Омске возбудили уголовное дело по факту склонения двух 13-летних школьниц к самоубийствам через группы в социальных сетях, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным следствия, в феврале 2017 года 13-летние подружки, вступив в закрытые суицидальные группы в сети интернет, со своих аккаунтов в социальных сетях вели переписку с неустановленными лицами, которые путем оказания психологического давления давали им опасные для здоровья задания, конечной целью которых было совершение самоубийства", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что об этом случайно узнала мать одной из девочек, когда стала расспрашивать дочь о том, что за странный символ нацарапан у нее на руке.

Проверив переписку дочери в соцсети, она сообщила о противозаконных действиях в отношении ребенка в следственные органы, пишут РИА Новости.

Сейчас следователи устанавливают причастных к совершению преступления и ведут их розыск. Проводятся допросы потерпевших, родителей, свидетелей, а также устанавливаются другие несовершеннолетние, которые могли попасть под влияние организаторов суицидальных групп.