Необычно крупная планета HAT-P-2b в созвездии Геракла обладает столь большим влиянием на свою звезду, что ее гравитация заставляет светило "дрожать" и периодически тускнеть и повышать яркость подобно тому, как бьется сердце человека, заявляют астрономы.
"Мы открыли эту планету, можно сказать, прямо ко дню Святого Валентина – нам впервые удалось обнаружить звезду, которая ведет себя, как бьющееся сердце. Наши наблюдения за этой парой показывают, что мы еще не до конца понимаем то, как выстроены отношения между звездами и планетами. Возможно, что мы найдем ответ на этот вопрос, слушая "сердцебиение" звезд", — заявил Джульен де Вит (Julien de Wit) из Массачусетского технологического института (США).
Звезды, вопреки представлениям обывателей, не являются неподвижными шарами, если они обитают в компании планет или других звезд.
Гравитационные взаимодействия с планетами заставляют их "качаться" на месте, сдвигаясь в стороны, благодаря чему ученые нашли несколько сотен планет, обнаружив следы подобных сдвигов в спектре их звезд, пишут РИА Новости.
В некоторых случаях, когда "соседкой" звезды является еще одно светило, вращающееся вокруг нее по очень вытянутой траектории, эти "качания" начинают влиять на физические свойства звезд. Их яркость начинает повышаться и понижаться подобно тому, как выглядит бьющееся сердце на электрокардиограмме.
Это происходит по той причине, что гравитационные взаимодействия между светилами "растягивают" и "сжимают" их недра, что разогревает или охлаждает их.
Де Вит и его коллеги нашли первый пример того, что нечто похожее может происходить при взаимодействии достаточно крупной планеты и небольшой звезды, наблюдая за светилом HD 147506 в созвездии Геркулеса при помощи орбитального телескопа "Спитцер" и ряда наземных обсерваторий.
Вокруг этой звезды вращается планета HAT-P-2b, самый крупный "горячий юпитер" на сегодняшний день. Она была открыта достаточно давно, еще в 2007 году, и ее отличительной чертой является то, что она вращается по очень вытянутой орбите, удаляясь на большие расстояния от светила в момент максимального удаления от HD 147506.
Наблюдая за движением HAT-P-2b по орбите, астрономы случайным образом заметили, что яркость HD 147506 незначительно, но менялась по мере удаления или сближения планеты со светилом.
Как отмечает де Вит, сила этих колебаний была такова, как если бы комар жужжал рядом с реактивным двигателем, включенным на полную мощность. Проанализировав эти колебания яркости, ученые с удивлением поняли, что имеют дело с еще одним примером "звездного сердцебиения".
Что интересно, частота этого биения не совпадает с той, которая была получена при помощи теоретических расчетов, описывающих поведение пар звезд.
Это, как считает де Вит, говорит о том, что мы еще не полностью понимаем принципы "общения" планет и звезд, которые еще предстоит изучить на примере таких светил, как HD 147506.
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Би-би-си, Сеул