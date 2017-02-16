Астрономы открыли черную дыру, возрождающую галактику

Американские радиоастрономы открыли крайне необычную сверхмассивную черную дыру в созвездии Феникса, которая не "удушает" процессы звездообразования, а восстанавливает запасы звездных стройматериалов в одной из галактик.

В центре Млечного Пути и практически всех ее "кузенов" присутствует сверхмассивная черная дыра, незримым образом "дирижирующая" процессами круговорота вещества по всей галактике, пишут РИА Новости.

Достаточно давно астрономы считают, что активизация таких черных дыр приводит к постепенному опустошению галактики и прекращению процессов звездообразования в результате того, что черная дыра разогревает и выбрасывает холодные облака пыли и водорода за пределы галактики.

Расселл и ее коллеги обнаружили, что такое происходит не всегда, и что иногда черные дыры играют обратную роль, "возрождая" подобные мертвые галактики и возвращая им способность зажигать новые звезды. Они совершили это открытие, наблюдая при помощи радиотелескопа ALMA за заурядным скоплением галактик SPT-CLJ2344-4243 в созвездии Феникса.

Данные наблюдения раскрыли неожиданную вещь – оказалось, что газ по бокам этих "ушей" неожиданно быстро охлаждался, и возвращался назад в пределы галактики, откуда он был выброшен, двигаясь к ним в виде узких и очень плотных потоков газа длиной в десятки тысяч световых лет.

Этот газ, как предполагают ученые, частично заново поглощается черной дырой, и при этом же попадает в пределы галактики и подпитывает ее запасы "звездных стройматериалов". Общая его масса такова, что его бы хватило для формирования примерно 10 миллиардов новых Солнц.

Подобные процессы, как считает Расселл и ее коллеги, могут объяснять, как ядра многих крупных и активных галактик сохраняют свою активность на протяжении сотен миллионов и миллиардов лет, и почему многие из них до сих пор не "удушили" формирование звезд внутри их галактик.

По мнению астрофизиков, черные дыры могут быть не просто "душителями" жизни в галактик, а работать в качестве своеобразных ограничителей темпов рождения звезд, которые удерживают их на определенном уровне. В противном случае все крупные галактики давно бы исчезли, так как их запасы газа были бы почти мгновенно потрачены на супер-мощную вспышку звездообразования