В Новой Зеландии из-за лесных пожаров идет эвакуация людей

Жители около 400 домов в новозеландском городе Крайстчерч эвакуированы из-за бушующих в этом районе лесных пожаров. Сообщается, что огонь уже приблизился к окраинам города.

По меньшей мере уже 11 домов, расположенных в пригороде, уничтожены огнем, по всему городу распространился дым, стоит запах гари, сообщает ВВС.

Ранее в Крайстчерч и соседнем округе Селуин было объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров.

Два пожара в холмах Порт Хиллс, расположенных к югу от города Крайстчерч, вспыхнули в понедельник, сейчас огнем охвачена территория в 1800 гектаров.

В тушении огня участвуют более 130 пожарных, 14 вертолетов и три самолета. На борьбу с огнем были направлены военные. Во вторник один военный пилот погиб в результате крушения вертолета при тушении пожара.

Сотни жителей города, чьи дома еще не были эвакуированы, самостоятельно покинули опасный район.

Полиция города предупреждает, что огонь распространяется очень быстро, и есть опасность, что направление может измениться.

Активисты создали в "Фейсбуке" группу, в которой местные жители предлагают пострадавшим от пожара временное жилье и другую помощь.

Из-за распространившегося по городу дыма власти города настоятельно рекомендовали жителям при возникновении любых проблем с дыханием незамедлительно обращаться к врачу.

Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш в четверг прибыл в Крайстчерч и осмотрел территорию с воздуха. Со слов премьера, распространение огня удается сдерживать, однако еще нельзя сказать, что ситуация с пожаром взята под контроль.