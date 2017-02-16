Неудачная шутка: девушка из Бельц сообщила родителям о похищении

Жестокую шутку сыграла с родителями 16-летняя жительница Бельц. Она сообщила своей матери, что ее похитили. На поиски девушки мобилизовали все экипажи полиции.

Девушка написала маме сообщение о том, что её похитили неизвестные на красном авто. Родители обратились в полицию. В течение нескольких часов патрульные инспекторы проверяли все автомобили на выезде из города.

Позднее девушку нашли в доме у родственников.

Ведётся следствие. Если выяснится, что сообщение о похищении было ложным, девушке грозит штраф.