По делу об убийстве старшего брата лидера КНДР задержан третий подозреваемый

Малазийская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Как сообщил ВВС представитель полиции штата Селангор, задержанный мужчина, предположительно, бойфренд гражданки Индонезии, которую задержали ранее в связи со смертью Ким Чон Нама.

Ранее в четверг полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера. По данным полиции, у нее индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна.

МИД Индонезии подтвердил факт задержания своей соотечественницы. Посольство страны запросило у властей Малайзии консульский доступ к задержанной.

Полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по мнению властей, могут быть причастны к гибели Ким Чон Нама.

В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, именно ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенном малазийской полицией фотографии была женщина в футболке с надписью LOL.

Южнокорейский телеканал "Чосун" сообщал, что Ким Чон Нам якобы был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

Власти Малайзии сообщили, что после проведения экспертиз вернут тело Ким Чон Нама, не уточнив при этом, будет ли тело передано властям КНДР или близким Ким Чон Нама.