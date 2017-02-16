Малазийская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.
Как сообщил ВВС представитель полиции штата Селангор, задержанный мужчина, предположительно, бойфренд гражданки Индонезии, которую задержали ранее в связи со смертью Ким Чон Нама.
Ранее в четверг полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера. По данным полиции, у нее индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна.
МИД Индонезии подтвердил факт задержания своей соотечественницы. Посольство страны запросило у властей Малайзии консульский доступ к задержанной.
Полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по мнению властей, могут быть причастны к гибели Ким Чон Нама.
В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, именно ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенном малазийской полицией фотографии была женщина в футболке с надписью LOL.
Южнокорейский телеканал "Чосун" сообщал, что Ким Чон Нам якобы был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.
Власти Малайзии сообщили, что после проведения экспертиз вернут тело Ким Чон Нама, не уточнив при этом, будет ли тело передано властям КНДР или близким Ким Чон Нама.
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