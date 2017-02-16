Ролик танцевального баттла между подростком и полицейским стал вирусным. Видео

Парень по имени Джейсон вызвал полицейского Коди Уильямса на танцевальный баттл. Напарник Уильямса согласился снять схватку на видео, а затем ролик был опубликован в Facebook полицейского подразделения округа Нэш,Северная Каролина, США.

Противники встретились на парковке и начали баттл под энергичную музыку. В результате победу одержал подросток, поскольку офицер Уильямс засмеялся и не смог продолжить танец.

Ролик за сутки набрал почти 250 тысяч просмотров и три тысячи лайков.