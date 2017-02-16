Ученые открыли неожиданное свойство витамина D

Ученые обнаружили ранее неизвестное свойство витамина D. Как оказалось, он способен снижать риск развития респираторных инфекций в организме.

Как сообщается в исследовании, что регулярный прием витамина D, по меньшей мере раз в неделю, способен защитить организм от респираторных инфекций.

"Это крупное совместное исследование представляет собой первое решительное доказательство того, что витамин D действительно защищает от респираторных инфекций", - прокомментировал открытие профессор Лондонского университета королевы Марии Андриан Мартино.

Сообщается, что в ходе работы группа ученых проанализировала результаты нескольких исследований, которые включили в себя, в общей сложности, более 11 тысяч участников из разных стран мира.

Ранее учеными уже было открыто благотворное влияние витамина D на рост костных тканей, а также - эффективность в борьбе с несколькими видами рака и болезнями сердца, напоминает korrespondent.net.