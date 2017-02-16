Австралийские дизайнеры создали пальто-чемодан

Австралийские дизайнеры создали так называемое пальто-чемодан, в карманах которого можно пронести вещи общим весом до 15 килограммов.

Пальто имеет 14 глубоких карманов, в которые, к примеру, умещаются два ноутбука, iPad, две пары туфель, джинсы, пять футболок, джемпер и фотоаппарат, пишет lenta.ru.

Компания-производитель Juice Promotions Australia указывает, что благодаря их разработке путешественники смогут не сдавать вещи в багаж, а проносить их на борт лайнера.

Airport Jacket при желании возможно превратить в сумку. Длина пальто регулируется благодаря отстегивающимся карманам.