"Евровидение-2017": участники национального отбора прошли жеребьевку

Методом жеребьевки был определен порядок выступлений участников Национального отбора на "Евровидение-2017".

В мероприятии накануне приняли участие 14 конкурсантов, отобранных из 39 кандидатов после живых прослушиваний, состоявшихся 21 января, передает Молдпрес.

Vozniuc feat. Vio Grecu откроют отбор полуфинала, который состоится 24 февраля. Под вторым номером выступит Эмилия Руссу, а под номером три - Sandy C. Остальные участники выступят в следующем порядке: Валерия Паша (4), Валентина Нежил и Серджиу Пунгэ (5), Ethno Republic&Surorile Osoianu (6), MARKS& Ştefaneţ (7), Аурел Киртоакэ (8), Big Flash Sound (9), SunStroke Project (10), Диана Брескан (11), Надя Мошнягу (12), Самир Логин (13) и The ONE (14).

По словам генерального продюсера телеканала Moldova1, финал пройдет 25 февраля.

62-й Международный конкурс Eurovision Song Contest пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. В этом году в конкурсе примут участие 43 страны.