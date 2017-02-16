Утром - деньги, вечером - тело: работники морга забрали умершего с похорон, не получив платы за услуги

В Гане работники морга вытащили тело умершего мужчины из гроба на кладбище во время церемонии похорон и унесли с собой, потому что не получили вовремя плату за свои услуги от семьи покойного.

Инцидент, попавший на видео, произошел в столице Ганы Аккре. Двое работников морга появились на кладбище во время похорон одного из местных жителей. Несмотря на протесты окружающих, они вытащили тело покойного из гроба и унесли с собой, передает Вести.ру.

Причиной случившегося стал неоплаченный счет за услуги морга в размере 150 ганских седи. Удалось ли близким покойного уладить конфликт и благополучно завершить похоронную церемонию, неизвестно.