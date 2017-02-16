Lamborghini отзывает 5,9 тысяч машин по всему миру

Компания Lamborghini отзовет около 5,9 тыс. автомобилей по всему миру из-за риска возгорания.

Отзыв затронет модели Aventadors и Venenos, выпущенные с 22 мая 2011 года по 5 декабря 2016 года, передает Вести.ру.

В компании объяснили, что отзыв связан с выявленной неисправностью в топливной системе машин, из-за чего автомобили могут загореться.

При этом Lamborghini отмечает, что на сегодняшний день из-за неисправности никто не пострадал