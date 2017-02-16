Упрощена процедура растаможки автомобилей с приднестровскими номерами

Правительство упростило накануне процедуру размещения под таможенный режим импорта и регистрации в подразделениях госпредприятия Registru автомобилей с приднестровскими номерными знаками.

Как сообщает Инфотаг, под постановление правительства попадают лица, которые владели указанными транспортными средствами, или имели их в пользовании до 1 ноября 2016 года. Они могут растаможить машины, вне зависимости от срока эксплуатации, оплатив только 30% стоимости акциза, установленного в 2016 г.

Для этого заявители должны заполнить таможенную декларацию под собственную ответственность и письменные показания о достоверности информации, содержащейся в подтверждающих прилагаемых документах.



Раньше, согласно законодательству, при растаможивании автомобилей с приднестровскими номерами от их владельцев требовали оригинальный документ о купле-продаже, на базе которого он попал в Приднестровье. Эти документы было практически невозможно предоставить.