Молдова занимает 110 место в "Индексе экономической свободы"

Республика Молдова заняла 110 место из 180 стран в "Индексе экономической свободы – 2017", подготовленном американским исследовательским центром "Heritage Foundation" и газетой "The Wall Street Journal".

Рейтинг оценивает открытость экономик разных стран, сообщает МОЛДПРЕС.

Молдавскую экономику охарактеризовали как в преимущественно несвободную, она получила 58 баллов из 100, что на 0,6 пункта больше, чем в прошлом году.



Согласно "Индексу экономической свободы", Республика Молдова занимает 41 место из 44 государств Европы, а ее общая оценка ниже среднего показателя по региону (68 баллов) и глобального (60,9 баллов).

Наша страна расположилась после Словении, Сербии и Белоруссии, опередив Россию, Грецию и Украину в рейтинге европейских государств.

В докладе отмечается, что молдавская экономика сделала "заметные успехи в свободе торговли, политике в области налогов и фискальной политике".

"Молдова постепенно восстановилась от резкого экономического ослабления в течение последних трех лет до роста, в значительной степени обусловленного потреблением на основе денежных переводов и скромной кредитной экспансии. Был дан новый толчок к улучшению бизнес-среды и дальнейшей либерализации торгового режима", - говорится в докладе "Heritage Foundation".



Тем не менее, эксперты считают, что переход к рыночной экономике остается шатким. Обязательство правительства по улучшению делового климата и продвижению экономической свободы не всегда решительное.

Государственный сектор по-прежнему играет доминирующую роль в экономике, и судебная система остается уязвимой для политического вмешательства и коррупции, подчеркивают авторы исследования.

У Республики Молдова очень низкие показатели в области "прав собственности" (49,6 балла), "судебной эффективности" (23,9 балла) и "неподкупности правительства" (28,6 балла). В докладе отмечается, что в Молдове есть законы, формально защищающие права собственности, система регистрации прав собственности, но усилия по проведению реформ неэффективны ввиду отсутствия средств, а банковский скандал "подчеркнул масштаб коррупции".



Первые три места в мировом рейтинге занимают Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.