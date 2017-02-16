Организаторы о том, чего ждать украинцам и туристам во время недели Евровидения-2017 в Киеве

Об участии в Евровидении-2017 в Киеве объявили 43 национальные команды, в каждой - от 25 до 60 человек, и это не считая количество зрителей, туристов и тысяч волонтеров. Об этом рассказал в интервью исполнительный продюссер песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд.

"Киев ждет много гостей - шумных, веселых, жизнерадостных. Мы закроем для проезда несколько центральных улиц города, где создадим деревню Евровидения-2017. Там пройдут основные мероприятия между шоу, туда придут исполнители представлять свои песни - не только конкурсный, но и внеконкурсный репертуар", - рассказал Санд. Кроме того, будут ярмарки, продажа сувениров, места детского досуга. В специальных фанзонах будут установлены огромные экраны, где в ночное время можно будет смотреть выступления исполнителей, передает Униан. "Мы красиво подсветим дома в городе - так, чтобы каждый понимал: здесь проходит Евровидение. А тематический дизайн с ожерельем будет вписан в городскую среду. Мы также создадим Евроклуб, где все аккредитован - ные медиа, фаны и другие заинтересованные гости смогут проводить время, в том числе на тематических вечеринках стран-участниц", - отметил он.

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