Деталь бронетранспортера пытался продать в Молдове 57-летний мужчина

Перископ от бронетранспортера пытался продать 57-летний житель Дондюшан. Помогал ему в этом сын, который служит в армии.

В доме подозреваемого обнаружили оптический прибор и передали его на экспертизу. Спецопераию провели сотрудники Службы информации и безопасности.



По данным СИБ, мужчина был ранее судим, а перископ он привез из России. В Молдове "торговец" планировал за него получить 900 леев.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до трёх лет тюрьмы.