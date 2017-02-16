В Венесуэле запретили вещание телеканала CNN

Власти Венесуэлы запретили вещание испанской версии телеканала CNN.

По мнению представителей власти, CNN “искажает действительность” во время освещения событий в стране, сообщает Euronews.

В свою очередь в CNN назвали решение “несправедливым” и сделали для венесуэльцев доступ к своим программам на YouTube бесплатным.

Так, несколько дней назад вышел сюжет, в котором рассказывалось, что в странах Ближнего Востока ведётся торговля венесуэльскими паспортами.

В МИДе Венесуэлы назвали это ложью.

В то же время западные политологи считают, что прекращение вещания могло быть ответным шагом на введение санкций в отношении вице-президента Венесуэлы.

— Я не хочу проблем с мистером Трампом. Президент Трамп должен знать, что революционная боливарианская республика Венесуэла, потомки Боливара и Чавеса, я, как президент республики — мы не хотим проблем с американской администрацией. Но они загоняют нас в угол, давят, хотят перевести отношения в область конфронтации, — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Накануне Дональд Трамп в своём «твиттере» призвал венесуэльские власти немедленно освободить из тюрьмы одного из ведущих оппозиционных лидеров Леопольдо Лопеса.

По мнению американского президента, Лопес является политическим заключённым.

Леопольдо Лопес был одним из лидеров массовых антиправительственных протестов в 2014 году.

Власти Венесуэлы в сентябре 2015-го признали его виновным в терроризме, убийствах и поджогах. Его приговорили к без малого четырнадцати годам тюрьмы.