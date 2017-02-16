НАТО обновило план киберзащиты

НАТО одобрило обновленный план киберзащиты, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы одобрили обновленный план киберзащиты и план действий по использованию киберпространства в качестве оперативной среды", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе, пишет nv.ua.

При этом Столтенберг подчеркнул, что кибербезопасность является важным приоритетом для НАТО.

"Мы уже усилили защиту наших сетей, создали группы быстрого реагирования на киберинциденты и помогаем союзникам укреплять киберзащиту", - резюмировал он.