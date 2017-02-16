"А где Актюбинск?": военные посадили на трассу вертолет, чтобы узнать дорогу у дальнобойщиков. ВИДЕО

Заблудившийся в буране пилот военного вертолета Ми-8МТ приземлился на одной из автомобильных трасс Казахстана, чтобы узнать у дальнобойщиков дорогу.

Ролик, записанный водителем грузовика, был опубликован на YouTube-канале, передает Лента.ру.

На видео вертолет расположился на трассе, преградив путь возмущающимся дальнобойщикам. Затем пилот подбегает к кабине ближайшей фуры и спрашивает, в каком направлении находится Актюбинск. «Мужики заблудились Не поняли, куда им надо. Прибежал и спрашивает, в какой стороне Актюбинск», — объяснил по рации один из водителей.

«Заблудились? Как можно заблудиться в степи?» — удивился другой, наблюдая за удаляющимся вертолетом.

Вооруженным силам какой страны принадлежит вертолет, неизвестно. В Министерстве обороны Республики Казахстан пока никак не прокомментировали произошедшее.

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