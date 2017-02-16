Apple немерена запретить ремонт техники не в сервисных центрах

Apple Inc. хочет установить законодательный запрет на ремонт фирменной техники вне авторизованных сервисных центров.

легислатура штата Небраска вынесла на рассмотрение законопроект, который запрещает компаниям препятствовать проведению ремонтных работ сторонними организациями и появленияю на рынке лицензионных запчастей.

Apple Inc. хочет допускать к ремонту технически сложных товаров только те сервисные центры, чьи сотрудники имеют достаточную квалификацию и прошли соответствующую подготовку, пишет nv.ua.

Мастерские должны получить статус авторизованных сервисных центров, а также право на прямые поставки оригинальных запчастей, необходимых для ремонта.

Кроме того, отмечают в Apple, далеко не все устройства могут быть подвергнуты ремонту на местах.

"В таких случаях мы стараемся немедленно заменить технику, вышедшую из строя, на новую", - подвели итог в пресс-службе компании.