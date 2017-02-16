Эпидемия необычных припадков, заставляющая многих детей на востоке Африки вести себя как зомби, оказалась связана с паразитическим червем, выделяющим нейротоксины в кишечнике, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.
"Наше открытие указывает также и на то, что подавление иммунной системы может помогать не только носителям "кивательного синдрома", но и эпилептикам и людям, страдающим от нарушений в работе мозга. Другой плюс — мы доказали, что уничтожение черных мух и паразитов навсегда решит проблему распространения этой болезни по Африке", — заявил Авиндра Нат, глава Национального института заболеваний нервной системы и инсультов в Бетесд.
В середине 60-х годов прошлого века по восточной Африке начала распространяться загадочная болезнь, поражавшая в основном детей. Заразившиеся люди начинали периодически впадать в состояние "зомби", теряя связь с внешним миром и постоянно кивая. По этой причине ученые назвали болезнь "кивательным синдромом". Ее развитие приводит к атрофии мозга у взрослых и отставанию в развитии для детей. По последним оценкам ВОЗ, сегодня от синдрома страдают несколько тысяч жителей Судана и Танзании, передает РИА Новости.
Достаточно долгое время ученые не знали причин этой странной болезни — ни вирусов, ни бактерий в образцах крови ее жертв не нашли. Недавно ученые выяснили, что кивательный синдром могут вызывать некие вещества в воде или пище, а также черви-нематоды Onchocerca volvulus. Проблема в том, что этот червь живет в кишечнике и не проникает в мозг — это ставило под сомнение его способность манипулировать работой нервной системы.
Нат и его коллеги, собрав и изучив образцы крови у нескольких десятков жителей Уганды, страдавших от этой болезни на протяжении нескольких лет, доказали, что червь действительно умеет это делать. Все они были носителями яиц и взрослых особей Onchocerca volvulus, а в их крови содержались белки, которые обычно отсутствуют в организме здоровых людей.
Проанализировав их состав, американские молекулярные биологи с удивлением обнаружили, что в организме червей и людей содержался один и тот же белок — лейомодин-1. Это одна из ключевых сигнальных молекул в клетках мозга, которая управляет ростом отдельных нервных окончаний и соединений между нервными клетками.
Оказалось, что структура этого белка у червей и людей очень похожа, из-за чего иммунная система человека не реагировала на проникновение его молекул в кровоток, а иммунный барьер между мозгом и остальным телом беспрепятственно пропускал их внутрь нервной системы.
Затем происходит следующее: когда иммунная система начинает бороться с паразитом, она вырабатывает антитела к его белкам. Так как лейомодин и белок нематоды похожи друг на друга, иммунитет начинает атаковать те клетки, которые его производят — то есть не только червя, но и клетки мозга. Возникает острая реакция на молекулы лейомодина-1 в жидкостях мозга, которые иммунитет пытается подавить при помощи антител. В результате острой воспалительной реакции большое количество нервных клеток гибнет, вызывая нечто похожее на эпилептический припадок.
Это открытие, как считают ученые, поможет медикам найти лекарство от "кивающего синдрома" и помочь африканским детям, уже страдающим от этой болезни, избежать дальнейших задержек в развитии.
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