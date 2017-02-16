В Архангельской области добыли крупнейший в Европе алмаз

На месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области найден алмаз весом 181,68 карата. Это крупнейший алмаз, найденный на территории Европы за всю историю алмазодобычи.

Всего с начала XXI века в России было добыто лишь пять алмазов, чей вес превышает 180 карат. Новый кристалл - четвертый по размерам в данном списке. Первые три были добыты в Якутии.

О дальнейшей судьбе камня пока ничего не известно. Его приблизительная стоимость не указывается.

Самым большим алмазом в мире считается "Куллинан", вес которого превышает 3,1 тысячи карат. Он был найден в 1905 году в Южной Африке, впоследствии разделен на девять частей и использован для создания регалий британских монархов, напоминает newsru.com.

Алмазоносная трубка имени Гриба считается первой по запасам в Европе, четвертой в России и седьмой в мире. Кимберлитовая трубка диаметром 1,6 км была открыта в 1995 году. Активная промышленная эксплуатация месторождения началась после запуска горнообогатительного комбината в 2014 году, сообщается на официальном сайте АО "Архангельскгеолдобыча". С этого момента на месторождении добыто более 9 млн карат. Общие запасы месторождения оцениваются в 100 млн карат.