Засуха в Мексике обнажила затопленный древний храм

Затопленный в 60-х годах прошлого века храм в мексиканском штате Чьяпас в этом году показался из-под воды почти на месяц раньше положенного и выглядит почти нетронутым.

Ученые полагают, что храм был возведен в XVI веке, когда монахи приехали в Мексику, чтобы проповедовать христианские учения. В 1962 году мексиканские власти, поднимая в регионе сельское хозяйство, построили плотину, из-за которой церковь оказалась затоплена.

Однако теперь ежегодно с падением уровня воды церковь вновь появляется на поверхности. При этом последнее время из-за сильной засухи вода занимает лишь 16% отведенного ей объема, и храм можно увидеть почти от самого основания, пишет Моя планета.

Хотя обычно церковь появляется только с началом марта, в этом году она показалась уже в середине февраля, что свидетельствует о сильном водном кризисе, с которым сталкивается регион.

Сейчас церковь, которая была затоплена в течение десятилетий, выглядит почти нетронутой. Кадры, снятые с помощью беспилотника, показывают, что структура камня не рассыпалась под водой.