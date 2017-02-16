Японцы сдают сотовые телефоны на олимпийские медали

Жители японской столицы выстроились сегодня в очередь, чтобы сдать старые мобильные телефоны на медали для будущей Токийской олимпиады.

Одна из первых подобных акций прошла перед зданием Токийского муниципалитета, передает euronews.com.

Оргкомитет планирует получить из мобильных телефонов и старой электроники 8 тонн необходимых металлов, а именно: 40 кг золота и по 3 тонны серебра и бронзы.

"Мы стали инициаторами этого проекта с целью продвигать в нашем обществе идеи долгосрочного развития, – говорит губернатор Токио Юрико Коикэ, – а также для того, чтобы усилить среди токийцев чувство непосредственной причастности к играм-2020. Идея о том, что ваш мобильный телефон окажется частью олимпийских медалей вызывает большой энтузиазм".

После соответствующей обработки из собранного сырья будут изготовлены 5000 медалей для участников Олимпиады и Паралимпийских игр. В апреле по всей столице откроются 2400 пунктов по сбору старой электроники.