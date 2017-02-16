Полицейский пожаловался на призрака из его стиральной машины. ВИДЕО

29-летний полицейский Джонни Эдвардс из австралийского Брисбейна утверждает, что в его стиральной машине поселился полтергейст, который периодически устраивает беспорядок в разных комнатах здания. Эдвардс снял на видео, как "призрак" сам двигает бутылку с моющим средством, стоявшем на машине.

По словам мужчины, он лежал в комнате и смотрел телевизор, как вдруг услышал доносившийся из подавала шум.

"Я подумал, что это очень странно, ведь мы всегда выключаем стоящую там стиральную машину", — рассказал Эдвардс.

Спустившись вниз, полицейский увидел, что машина включена, а стоящая на ней бутылка двигается.

Австралиец заявил, что это далеко не первое хулиганство "призрака", свидетелем которого ему довелось стать за время жизни в старом довоенном доме, передает Вести.ру. По словам полицейского, в комнатах часто без всяких причин падают картины со стен.