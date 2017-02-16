Великобритания получила "последнее экологическое предупреждение" от Еврокомиссии

Великобритания получила от Европейской комиссии (ЕК) "последнее предупреждение" о необходимости срочно разрешить проблему превышения в городах Соединенного Королевства существующих в ЕС нормативов загрязнения воздуха.

В числе крупных городов, в которых зафиксировано наличие загрязненной атмосферы, фигурируют Лондон, Бирмингем и Лидс, а также шотландский Глазго, пишет ТАСС.

Отмечается, что Великобритания с 2010 года нарушает нормативы Евросоюза, касающиеся выбросов в атмосферу диоксида азота, а Лондон израсходовал свой лимит по этому показателю за весь 2017 год уже в первые пять дней января.

Основными источниками загрязнения воздуха названы объекты промышленного производства и автомобили, работающие на дизельном топливе.

В докладе ЕК также отмечается, что Соединенное Королевство так и не ввело в действие стандарты ЕС, касающиеся качества воздуха и питьевой воды, а также сохранения некоторых видов животных.

Как указывается, подобное же "последнее предупреждение" со стороны ЕК было также направлено властям Германии, Испании, Италии и Франции.





