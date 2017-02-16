В Голландии придумали светофоры для любителей смартфонов

В голландском городе Бодегравен проводят испытания новых светофоров, которые предупреждают смотрящих в свои мобильные телефоны людей о том, что они находятся перед переходом.

Новинка представляет собой светодиодную полоску, вмонтированную в бордюр, которая подключена к основному пешеходному светофору и синхронно с ним меняет цвет с зеленого на красный, разрешая или запрещая пересечение улицы.

Таким образом городские власти хотят обезопасить смотрящих в экраны мобильных "зомби", которые хотя бы боковым зрением видят, что происходит у них под ногами, но совершенно не следят за дорожной ситуацией, сообщает ТАСС.

"Социальные сети, игры, чаты, музыка - все это отвлекает людей от дорожного движения, - заметил мэр города Кейс Оскам. - Мы не в состоянии изменить тенденции, но, по крайне мере, можем предвидеть проблемы и предложить возможные решения".

Организация "Безопасное движение в Нидерландах" в свою очередь не одобрила это новшество и не считает его подходящим решением. "Получается, что этими световыми полосками поощряется плохое поведение", - уверены специалисты.

Однако компания, разработавшая технологию, именуемую "световой полоской", все равно надеется, что ею заинтересуются и другие муниципалитеты Нидерландов.





