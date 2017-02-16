В Черногории проходит массовый протест матерей

Несколько тысяч человек, преимущественно женщин, протестуют в четверг перед зданием правительства Черногории в центре Подгорицы из-за снижения социальных выплат матерям на 25%.

Протестующих от проникновения в здание правительства удерживают усиленные кордоны полиции, сообщают РИА Новости.

По последней информации, митингующие прорвались за металлическое ограждение и подошли к самому входу в здание.

Участники акции требуют срочной встречи с главой правительства республики или другим членом кабинета министров.

Ранее новое правительство Черногории во главе с Марковичем постановило снизить размер пособия для матерей с тремя детьми с 366 евро до 264 евро в месяц, а выплаты матерям по 192 евро снизить до 144 евро в месяц.

Кабмин, согласно собственным расчетам, планирует сэкономить на финансовой помощи черногорским матерям 16,5 миллионов евро бюджетных средств.