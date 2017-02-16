В Сиамском заливе ликвидируют плавучий мусорный остров

В Таиланде сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов начали ликвидировать «мусорный остров», дрейфующий в Сиамском заливе.

Плавучая свалка размером 800 метров на 1 километр и общим весом около 100 тонн находится в 8 км от острова Талу в провинции Прачуапкхирикхан. Каждый день на его побережье прилив приносит новые отходы — их уборкой занимаются сотрудники курортов.

В ходе ликвидации «острова» использовались сети — работы шли два дня, но были остановлены из-за волн высотой три метра, поднявшихся в заливе. В департаменте планируют продолжить работу после того, как море успокоится.

К появлению данной плавучей свалки могло привести наводнение на юге страны. Проблема утилизации мусора в Таиланде стоит очень остро — каждый год из акватории страны извлекается около двух тонн отходов, однако жители выбрасывают в море в 25 раз больше.

Это приводит к загрязнению прибрежных вод и гибели животных — в прошлом году 350 животных охраняемых видов погибли из-за загрязнения пластиком.