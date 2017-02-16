Тишина после снегопада: почему так происходит

Когда снежная буря утихает, оставляя после себя белоснежный пейзаж, на улице становится заметно тише. И этому есть научное объяснение. Дело в том, что снег играют огромную роль в том, как путешествует звук.

Когда легкий пушистый снег скапливается на земле, он выступает как звукопоглощающий материал, пишет gismeteo.ru

«Снег сразу после снегопада бывает пористым, а обычно пористые материалы, такие как волокно и пенопласт, отлично поглощают звук», — говорит Дэвид Херрин из Кентуккийского университета (США).

Обычно для хорошего звукопоглощения требуется требуется 5 см снега, но даже 2,5 см могут поглощать звук, особенно, если у него высокая частота. Звукопоглощение измеряется по шкале от 0 до 1. Способность снега поглощать звук — 0,5–0,9.

Однако если структура снега меняется, объем шума в окружающей среде возрастает. Когда верхний слой снега тает и замерзает вновь, он становится твердым и отражает звуковые волны, из-за чего звуки путешествуют дальше и становятся чище.