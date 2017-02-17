В Молдове продолжается информационная кампания о реформе юстиции

Высший совет магистратуры продолжает информационную кампанию о реформе юстиции. Жителям страны рассказывают, как меняется качество правосудия. Кампания стартовала 10 февраля в Бельцах и продолжилась в Кагуле.

Реформа юстиции предусматривает сокращение числа судебных инстанций в стране с 44 до 15.

Кагульский суд, например, объединят с тараклийским и кантемирским. Новое здание должны построить в следующем году - после того, как парламент одобрит план строительства. Сейчас суд располагается в ветхом здании.

"Ни техническое оснащение, ни само здание требованиям не соответствуют. У нас в одном кабинете работают семь помощников, места все не хватает", - рассказал председатель суда Кагула Дмитрий Фуженко.

"Ни одно из зданий, где располагаются инстанции, не адаптировано для работы суда. Они строились для другого. Если нам все удастся, в Молдове будет лучшая инфраструктура судебных инстанций в Европе", - заявил глава Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча.

Председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику говорит, что главная цель реформы - повысить качество работы судей.

"Мы поедем в Комрат, в Единцы, во все районные центры. Нужно рассказать людям, что делается для улечшения судебной системы и сокращения сроков рассмотрения дел", - отметил председатель ВСМ Виктор Мику.

Некоторые работники системы опасаются трудностей.

Информационная кампания продолжится 22 февраля в Единцах. Общая стоимость реформы - миллиард 800 миллионов леев, рассчитана она до 2027 года.