Высший совет магистратуры продолжает информационную кампанию о реформе юстиции. Жителям страны рассказывают, как меняется качество правосудия. Кампания стартовала 10 февраля в Бельцах и продолжилась в Кагуле.
Реформа юстиции предусматривает сокращение числа судебных инстанций в стране с 44 до 15.
Кагульский суд, например, объединят с тараклийским и кантемирским. Новое здание должны построить в следующем году - после того, как парламент одобрит план строительства. Сейчас суд располагается в ветхом здании.
"Ни техническое оснащение, ни само здание требованиям не соответствуют. У нас в одном кабинете работают семь помощников, места все не хватает", - рассказал председатель суда Кагула Дмитрий Фуженко.
"Ни одно из зданий, где располагаются инстанции, не адаптировано для работы суда. Они строились для другого. Если нам все удастся, в Молдове будет лучшая инфраструктура судебных инстанций в Европе", - заявил глава Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча.
Председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику говорит, что главная цель реформы - повысить качество работы судей.
"Мы поедем в Комрат, в Единцы, во все районные центры. Нужно рассказать людям, что делается для улечшения судебной системы и сокращения сроков рассмотрения дел", - отметил председатель ВСМ Виктор Мику.
Некоторые работники системы опасаются трудностей.
Информационная кампания продолжится 22 февраля в Единцах. Общая стоимость реформы - миллиард 800 миллионов леев, рассчитана она до 2027 года.
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ЛЕВ
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День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул