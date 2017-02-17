В Молдове в 2 раза увеличилось колличество постояльцев агропансионатов

В агротуристических пансионатах растет число посетителей. По данным Национального бюро статистики, в прошлом году в них отдохнула 21 тысяча человек. Тем не менее, большинство приезжих выбирают гостиницы.

Большинство туристов выбирают гостиницы. В 2016 году в них остановились почти 160 тысяч человек - на 22% больше, чем годом ранее. В санаториях отдохнули 32 тысячи человек - почти столько же, сколько в 15-м году. А вот число постояльцев агропансионатов выросло вдвое.

Всего же за год в учреждениях гостиничного типа приняли больше 300 тысяч человек. Почти 60% из них - граждане Молдовы, остальные иностранцы.

Больше всего иностранных гостей - четверть от общего числа - приехали из Румынии. Далее в списке - украинцы и россияне. 7% составили американцы, также у нас часто бывают граждане Германии, Италии и Турции.

В среднем туристы проводят в гостиницах и пансионатах по шесть дней.





