Полиция конфисковала в 2016 г. в рамках борьбы с курением сигарет, предназначенных для нелегальной продажи, на 1,2 млн. леев. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Олег Бабин на заседании Координационного совета по контролю над табаком.
За год заведено 10 уголовных дел по факту незаконной торговли табачными изделиями. А благодаря трансграничному сотрудничеству с Украиной и Румынией задержано девять контрабандистов, изъято около 4 тыс. коробов сигарет, сообщает ИНФОТАГ.
Замминистра здравоохранения Алена Сербуленко сообщила, что благодаря проведенным курсам семейные врачи сегодня могут оказывать психологическую и терапевтическую помощь для желающих бросить курить.
Глава управления дошкольного, начального и среднего образования при министерстве просвещения Валентин Круду отметил, что благодаря всевозможным обучающим программам, почти удвоилось число волонтеров среди учащихся по поддержанию здорового образа жизни. Если в 2015 г. их было 22 тыс., то в 2016 г. - 42 тыс.
Представитель министерства финансов Дориан Норок напомнил, что благодаря росту фиксированной части акциза с 11 леев на тысячу сигарет в 2011 г. до 300 леев в 2016 г. поступления в бюджет возросли с 1,5 млн. леев до 1,7 млрд. леев»
«Фиксированную часть акциза планируется поднимать и далее. Она достигнет 450 леев за тысячу сигарет к 2019 г.», - сообщил он.
Председатель совета, вице-прмьер Георге Брега отметил, что «в Молдове сохраняются низкие цены на сигареты по сравнению со странами ЕС».
«Это значит, что будет и контрабанда. По соглашениям с ЕС фиксированная часть акциза должна достигнуть 90 евро за тысячу штук к 2025 г. Однако, как такое повышение скажется на молдавском рынке табака, не заставит ли его уйти еще больше в тень, - неясно», - сказал он.
Справка «ИНФОТАГ»: Поправки к закону о табаке и табачных изделиях вступили в силу 31 мая 2016 г. Они запрещают курение в общественных местах: кафе, парки, остановки общественного транспорта. Для нарушителей предусмотрен штраф -1400 леев.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул