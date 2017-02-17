В прошлом году полиция конфисковала сигарет на 1,2 млн.леев

Полиция конфисковала в 2016 г. в рамках борьбы с курением сигарет, предназначенных для нелегальной продажи, на 1,2 млн. леев. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Олег Бабин на заседании Координационного совета по контролю над табаком.

За год заведено 10 уголовных дел по факту незаконной торговли табачными изделиями. А благодаря трансграничному сотрудничеству с Украиной и Румынией задержано девять контрабандистов, изъято около 4 тыс. коробов сигарет, сообщает ИНФОТАГ.

Замминистра здравоохранения Алена Сербуленко сообщила, что благодаря проведенным курсам семейные врачи сегодня могут оказывать психологическую и терапевтическую помощь для желающих бросить курить.

Глава управления дошкольного, начального и среднего образования при министерстве просвещения Валентин Круду отметил, что благодаря всевозможным обучающим программам, почти удвоилось число волонтеров среди учащихся по поддержанию здорового образа жизни. Если в 2015 г. их было 22 тыс., то в 2016 г. - 42 тыс.

Представитель министерства финансов Дориан Норок напомнил, что благодаря росту фиксированной части акциза с 11 леев на тысячу сигарет в 2011 г. до 300 леев в 2016 г. поступления в бюджет возросли с 1,5 млн. леев до 1,7 млрд. леев»

«Фиксированную часть акциза планируется поднимать и далее. Она достигнет 450 леев за тысячу сигарет к 2019 г.», - сообщил он.

Председатель совета, вице-прмьер Георге Брега отметил, что «в Молдове сохраняются низкие цены на сигареты по сравнению со странами ЕС».

«Это значит, что будет и контрабанда. По соглашениям с ЕС фиксированная часть акциза должна достигнуть 90 евро за тысячу штук к 2025 г. Однако, как такое повышение скажется на молдавском рынке табака, не заставит ли его уйти еще больше в тень, - неясно», - сказал он.

Справка «ИНФОТАГ»: Поправки к закону о табаке и табачных изделиях вступили в силу 31 мая 2016 г. Они запрещают курение в общественных местах: кафе, парки, остановки общественного транспорта. Для нарушителей предусмотрен штраф -1400 леев.