Глава Минэкономики провел встречу с экспертами миссии МВФ

Как сообщили в Минэкономики, основными темами обсуждений стали макроэкономические успехи нашей страны, энергетический сектор, управление госучреждениями, программы приватизации.

В рамках встречи Октавиан Калмык рассказал о последних достижениях нашей страны в области экономики и о прогрессах во внедрении программы МВФ для Молдовы за 2016 г., а также о макроэкономических прогнозах на 2017 год, пишет InfoMarket.

Министр также рассказал о мерах по модернизации энергосектора страны: о законодательстве, повышении прозрачности процесса закупок энергоресурсов, повышении независимости Национального агентства по регулированию в области энергетики (НАРЭ) и др.

Стороны договорились о проведении более детального анализа реализации программы МВФ в рамках секторальных заседаний, которые пройдут в ходе визита миссии в Молдову (до 28 февраля).

Как ранее сообщало агентство InfoMarket, 3-летняя программа МВФ с Молдовой, утвержденная 7 ноября 2016 г., предусматривает финансовую помощь в общем размере около $176 млн, из которых около $35 млн уже были перечислены.

Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF), который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 г., льготный период в 5,5 лет, и срок погашения в 10 лет.

Остальная сумма предоставляется посредством Механизма расширенного финансирования (EFF), который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент, 1,3% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в 4,5 года.