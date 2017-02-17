Как сообщили в Минэкономики, основными темами обсуждений стали макроэкономические успехи нашей страны, энергетический сектор, управление госучреждениями, программы приватизации.
В рамках встречи Октавиан Калмык рассказал о последних достижениях нашей страны в области экономики и о прогрессах во внедрении программы МВФ для Молдовы за 2016 г., а также о макроэкономических прогнозах на 2017 год, пишет InfoMarket.
Министр также рассказал о мерах по модернизации энергосектора страны: о законодательстве, повышении прозрачности процесса закупок энергоресурсов, повышении независимости Национального агентства по регулированию в области энергетики (НАРЭ) и др.
Стороны договорились о проведении более детального анализа реализации программы МВФ в рамках секторальных заседаний, которые пройдут в ходе визита миссии в Молдову (до 28 февраля).
Как ранее сообщало агентство InfoMarket, 3-летняя программа МВФ с Молдовой, утвержденная 7 ноября 2016 г., предусматривает финансовую помощь в общем размере около $176 млн, из которых около $35 млн уже были перечислены.
Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF), который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 г., льготный период в 5,5 лет, и срок погашения в 10 лет.
Остальная сумма предоставляется посредством Механизма расширенного финансирования (EFF), который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент, 1,3% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в 4,5 года.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул