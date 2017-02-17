В Англии младенца изъяли из семьи из-за слов отца о кормлении

Суд Керклиса в английском Западном Йоркшире отменил решение службы опеки, которая забрала из семьи новорожденного. Там решили, что его мать испытывает психические проблемы, а отец имеет "необычные взгляды" на стерилизацию бутылочек с молочной смесью.

Фраза мужчины о том, что бутылочки со смесью не обязательно стерилизовать, прозвучала в стенах роддома на первой неделе жизни младенца.

Услышавшие ее медики выразили сомнения, что родители ребенка смогут обеспечить ему безопасность, и органы социальной опеки изъяли новорожденного из семьи более чем на два месяца, пишет ВВС.

Семье присудили 11250 фунтов (чуть более 14 тыс. долларов США) в качестве компенсации.

Кроме того, суд решил, что работники социальной опеки ввели суд в заблуждение относительно опасности для ребенка в случае его дальнейшего пребывания с родителями.

Младенец в итоге провел в службе опеки более 10 недель.

"Муниципалитет Керклиса серьезно нарушил базовые права мальчика и его родителей. Отделение младенца от родителей - серьезное вторжение в семейную жизнь", - отметил судья.

Муниципальные органы опеки признали ошибку и сочли, что, несмотря на вспышки гнева, которые наблюдались у отца младенца ранее, и курс психотерапии, который проходит мать мальчика, воссоединение ребенка с семьей полностью безопасно для него.