Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, вице-президент и фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован в связи с коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.
В январе суд в Южной Корее отклонил запрос на арест Ли Чжэ Ёна, но с тех пор, как было сказано, в распоряжении суда оказались новые улики, пишет ВВС.
Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации.
Его обвиняют в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь - подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён отрицает злоупотребление служебным положением.
Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях удалось добиться справедливости", - говорится в сообщении Samsung Group, которая также настаивает на невиновности своего топ-менеджера.
В январе Ли допрашивали в течение 22 часов, однако тогда следствие не нашло достаточных оснований для его заключения под стражу.
"В свете новых улик и нового обвинения постановлено, что арест - необходимая мера пресечения", - сообщает пресс-служба суда в Сеуле.
По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.
Следствие не исключает, что пожертвования можно расценить как взятку.
Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.
На парламентских слушаниях представители компании признали, что пожертвовали более 20 млрд вон двум фондам, однако отрицали, что за этим стояла какая-либо корысть.
Ли Чжэ Ён выступал перед парламентом в декабре. С января его процессуальный статус изменен на подозреваемого.
Ли также ранее признал, что Samsung обеспечила дочь Чхве Сун Силь лошадью для занятий конным спортом, о чем он теперь жалеет.
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Би-би-си, Сеул