Праправнучка Пушкина даст концерт в честь 180-летия смерти поэта

Праправнучка Александра Сергеевича Пушкина оперная певица Наталья Павлова представит в пятницу камерную программу на стихи поэта в память о 180-летии его кончины.

"Программу составили арии и романсы на стихи Пушкина. Камерный вечер "Ночной зефир струит эфир" посвящен памяти о 180-летии гибели поэта", - сказала Павлова.

Наталья Павлова выбрала в качестве площадки для камерного вечера Голицын Холл на набережной Фонтанки, пишет ТАСС.

"Именно здесь когда-то поэт читал свои произведения на собраниях Тайного общества. А владелица особняка великолепная княгиня Евдокия Голицына была первой возлюбленной молодого Пушкина", - пояснила Наталья Павлова.

Воссоздать атмосферу аристократического вечера XIX века в стенах исторического особняка, по замыслу организаторов, поможет парфюм-перфоманс в исполнении экспертов в области сочетания изысканных ароматов с классическим искусством.

По прямой линии родства Наталья Павлова восходит к брату поэта Льву Сергеевичу Пушкину. Она постоянно живет в Риме и мечтает познакомиться со всеми потомками рода Пушкиных.





