Назван самый дешевый для туристов город мира

Столица Болгарии София была признана самым дешевым городом мира для туристов в 2017 году. Об этом сообщается на сайте компании Hoppa, которая занимается трансфером в аэропортах.

Эксперты фирмы выяснили, что день отдыха обойдется одному путешественнику в Софии в 47,8 доллара. В эту сумму входит плата за номер в отеле, еду, напитки, поездки на такси и развлечения.

Вторым по дешевизне для туристов городом оказался Каир (Египет). Там отдыхающий потратит за день в среднем 48,9 доллара. Замыкает тройку испанский населенный пункт Картахена (49,7 доллара), передает Лента.ру.

Четвертое место досталось Бухаресту. Отдых в столице Румынии оценили примерно в 55 долларов. Пятая строчка досталась Анталье (Турция) с результатом в 55,03 доллара. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Сиемреап в Камбодже, Киев, Манила (Филиппины), Мехико и Слима (Мальта).

В список дешевых туристических направлений, состоящий из 84 направлений, также попала Москва. Турист сможет развлечься в российской столице примерно за 83,6 доллара. С таким показателем город занял 34-е место.