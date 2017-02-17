Пенсионер из Китая сменил пол в 72 года

Житель Пекина решился на смену пола в 72 года. Операция прошла 15 февраля в одной из больниц городского округа Хойчжоу в провинции Гуандун и заняла несколько часов.

Синь Юэ перенес увеличение груди и феминизирующую вагинопластику (трансформацию мужских гениталий в женские).

Как передает Лента.ру, перед хирургическим вмешательством Юэ прошел множество медицинских тестов и ответил на более чем тысячу вопросов.

Китаец был женат с 1970 по 2000 год, у него есть дочь. Бывшая супруга пенсионера Лэн Жуй (Leng Rui) полностью поддержала его решение и была с ним в больнице.