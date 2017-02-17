Российский блогер похоронил себя заживо в прямом эфире

Российский блогер Габар на сутки похоронил себя заживо и ведет прямую трансляцию из гроба на своем YouTube-канале.

По словам мужчины, таким образом он решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве. Незадолго до погребения блогер самостоятельно изготовил гроб и вырыл яму глубиной в метр.

Трансляцию ведет и друг Габара, который время от времени приглашает в эфир докторов, психологов, журналистов и популярных блогеров, передает Лента.ру.

Сам Габар отмечает, что «осознает и берет на себя всю ответственность за результат эксперимента», и призывает зрителей не пытаться повторить его действия.